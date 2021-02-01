Вашингтон, , 08:54 — REGNUM Украина может помочь США провести расследование в отношении Рудольфа Джулиани — личного адвоката бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 1 января в интервью программе Axios на телеканале HBO.

На вопрос о сотрудничестве и оказании поддержки в расследовании Зеленский ответил: «Мы готовы помочь».

«Мы придерживаемся твёрдой и плодотворной позиции. Мы готовы помочь США узнать правду по итогам этого дела, потому что для нас это также очень, очень важно», — добавил президент Украины.

Зеленский также заявил, что Украине хотелось бы вступить в «новую фазу» отношений с США и «пойти по новому пути» после инаугурации президента США Джозефа Байдена.

Напомним, ранее на Украине возбудили два уголовных дела, в которых фигурирует президент США Джо Байден и бывший президент Украины Пётр Порошенко.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский признал, что Украина просит вакцину от COVID-19, стоя с «протянутой рукой».

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