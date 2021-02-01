Вашингтон, 1 февраля 2021, 08:54 — REGNUM Украина может помочь США провести расследование в отношении Рудольфа Джулиани — личного адвоката бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 1 января в интервью программе Axios на телеканале HBO.
На вопрос о сотрудничестве и оказании поддержки в расследовании Зеленский ответил: «Мы готовы помочь».
Зеленский также заявил, что Украине хотелось бы вступить в «новую фазу» отношений с США и «пойти по новому пути» после инаугурации президента США Джозефа Байдена.
Напомним, ранее на Украине возбудили два уголовных дела, в которых фигурирует президент США Джо Байден и бывший президент Украины Пётр Порошенко.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский признал, что Украина просит вакцину от COVID-19, стоя с «протянутой рукой».
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