Джакарта, , 08:47 — REGNUM Индонезия попросила тех, кто причастен к текущей политической ситуации в Мьянме после военного переворота и задержания лидеров гражданского правительства, проявить сдержанность, сообщает Antara.

«Индонезия настоятельно призывает все стороны в Мьянме проявить сдержанность и пойти на диалог для поиска решения», — говорится в официальном заявлении министерства иностранных дел Индонезии.

Индонезия также выразила глубокую обеспокоенность политическими событиями в Мьянме и обратилась с призывом применять принципы Хартии АСЕАН, включая приверженность закону и управление в соответствии с демократией и конституцией.

Напомним, военные арестовали лидера Мьянмы Аун Сан Су Чжи, президента Вин Мьина и ряд других политических лидеров партии Национальная лига за демократию в ходе военного переворота 1 февраля 2021 года.

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