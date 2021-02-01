Нейпьидо, , 08:30 — REGNUM Посольство Индонезии в Мьянме попросило всех индонезийских граждан оставаться дома, пока ситуация не прояснится, сообщает Kompas.

По данным источника, жители начали покупать различные товары первой необходимости в ожидании неопределенной ситуации в будущем.

Телефонные линии и интернет в столице Мьянмы отключили, теле‑ и радиостанции больше не вещают.

Напомним, правительство Мьянмы и высокопоставленные чиновники были задержаны военными в ходе переворота, произошедшего ранним утром 1 февраля 2021 года.

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