Абакан, , 08:28 — REGNUM Исполняющим обязанности министра природных ресурсов и экологии Хакасии назначен замруководителя минприроды республики Владимир Лебедев. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

1 февраля вице-губернатор Хакасии Юрий Курлаев представил Лебедева главе республики Валентину Коновалову.

Сейчас кандидатура Владимира Лебедева проходит согласование в Минприроды РФ.

Владимир Лебедев родился 3 июня 1986 года в селе Боград Боградского района Красноярского края. Окончил Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова. С 2009 года работал в госкомитете по охране объектов животного мира и окружающей среды Хакасии. В 2016 году Лебедев стал председателем указанного госкомитета. С марта 2020 года после присоединения госкомитета к минприроды Хакасии занимал должность замминистра по охране животного мира.

Напомним, ранее минприроды Хакасии возглавлял Сергей Арехов. Он ушёл в отставку в октябре 2020 года.

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