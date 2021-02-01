Пермь, , 08:27 — REGNUM Кандидатура директора школы дизайна «Точка» Анны Деменевой прошла процедуру согласования на пост главы департамента образования Перми, сообщают СМИ.

В конце января одобрение получено на региональном уровне — в минобре Прикамья. Препятствий для назначения Анны Деменевой главой департамента образования нет.

Напомним, должность стала вакантной в конце октября 2020 года, когда уволилась Людмила Серикова. Она решила заняться научной деятельностью.

Добавим, Анна Деменева окончила Пермский государственный педагогический университет по специальности «Русский язык и литература». Кандидат филологических наук, почетный работник общего образования РФ. Имеет 22 года педстажа. Руководит школой «Точка», которая является единственным образовательным учреждением в России, где помимо углубленного изучения математики и английского языка ведется профильное обучение по направлению «дизайн».

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