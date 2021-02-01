Вашингтон, , 08:28 — REGNUM Президент Украина Владимир Зеленский не видит серьёзной геополитической угрозы для Украины со стороны Китая. Об этом он заявил в интервью программе Axios на телеканале HBO.

На вопрос журналиста, Зеленский ответил, что Украина не ощущает угрозу со стороны Китая.

«На Украине мы этого не чувствуем. Мы знаем, что на Украине есть инвесторы из США, но в то же время у нас есть инвесторы из Китая».

Украинский лидер добавил, что не позволит иностранцам купить контрольный пакет акций авиастроительного предприятия «Мотор Сич».

«Никогда. Не при мне. Я здесь не на всю жизнь, но при моем президентстве точно нет», — подчеркнул Зеленский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины ввёл санкции в отношении китайской структуры Skyrizon, а также связанных с ней физических лиц. Причиной стала покупка китайскими инвесторами контрольного пакета акций авиастроительного предприятия «Мотор Сич».

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