Москва, , 08:14 — REGNUM Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал потенциально возможным отключение страны от глобальной сети, однако у Москвы есть план действий на этот случай.

Интернет Иван Шилов © ИА REGNUM

Он напомнил, что интернет появился в определенное время и ключевые права на управление — в США.

«Так что потенциально, если случится что-то чрезвычайное, если у кого-то совсем снесет голову, такое может произойти», — сказал Медведев в интервью российским СМИ, отметив, что именно потому, что «ключи от этого ларчика находятся за океаном».

Однако у России есть план, как действовать в такой ситуации. Закон о российском сегменте интернета при необходимости вступит в силу, подчеркнул зампред Совбеза России.

Как сообщало ИА REGNUM, в России с 1 ноября 2019 года начал действовать закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета в случае его отключения от инфраструктуры глобальной сети.

Так, при возникновении угрозы безопасной работе интернета на территории России, централизованное управление сетью связи общего пользования сможет брать на себя Роскомнадзор. Медведев тогда пояснил, что закон о надёжном интернете нужен не для того, чтобы что-то запрещать. Его цель заключается в том, чтобы защитить российский сегмент сети.

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