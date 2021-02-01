Якутск, , 07:14 — REGNUM Депутат городской думы Якутска 1 февраля на очередной сессии в числе прочих рассмотрели вопрос о назначении даты внеочередных выборов главы столицы Якутии.

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При этом после оглашения повестки заседания, депутат от «Справедливой России» Денис Васильев предложил исключить вопрос о назначении даты выборов мэра. По его словам, депутаты, которые ранее голосовали против принятия отставки Сарданы Авксентьевой, оспорили это решение гордумы в суде, а значит до решения суда внеочередные выборы главы Якутска назначать нельзя, пишет SAKHALIFE.RU.

Председатель гордумы Альберт Семенов сказал, что никаких определений суда по этому поводу не поступало, поэтому в соответствии с законом на данной сессии должна быть определена дата выборов.

Затем депутаты гордумы проголосовали за утверждение повестки сессии: 21 — за, три — против и один воздержался.

За назначение выборов главы Якутска на 28 марта из 25 присутствующих депутатов «за» проголосовали — 18.

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты городской думы Якутска 14 января на внеочередной сессии поддержали решение мэра Сарданы Авксентьевой о досрочной отставке.

Из 24 депутатов, «за» принятие отставки проголосовали 17, «против» — шесть человек, воздержался — один.