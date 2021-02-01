Новосибирск, , 07:08 — REGNUM Губернатору Новосибирской области Андрею Травникову сегодня, 1 февраля, исполнилось 50 лет. Свой день рождения он планирует отметить дома за праздничным столом с родственниками.

«Особой традиции нет. Специально ко дню рождения не готовлюсь. Собираемся с близкими родственниками за праздничным столом. И если это можно назвать традицией, стараюсь пораньше сбежать с работы, потому что в этот день из-за огромного числа звонков серьезно заняться чем-либо невозможно», — рассказал он «Сиб.фм».

Он отметил, что чувствует себя вполне молодым, полным сил и готовым свернуть горы.