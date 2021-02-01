Москва, 1 февраля 2021, 06:52 — REGNUM Российская власть должна четко обозначить красную линию допустимости и недопустимости протезных действий и жестко карать за ее пересечение, при этом предоставив максимальные выборные свободы, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
По его словам, если и дальше оппозиция, устраивающая уличный беспредел, и дальше будет ощущать свою безнаказанность, рано или поздно она опрокинет государственную машину. И дело даже не в том, что их мало или много, а в том, что они сознательно через насилия раскалывают общество.
Он также добавил, если Россия сегодня внятно проартикулирует, что она не собирается идти западным путем, открестится от него и заявит о собственном пути, ее услышат всюду и ее положение станет намного более устойчивым, чем есть сейчас.