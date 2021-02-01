Москва, , 06:52 — REGNUM Российская власть должна четко обозначить красную линию допустимости и недопустимости протезных действий и жестко карать за ее пересечение, при этом предоставив максимальные выборные свободы, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Давайте резко ужесточим законодательство против несанкционированных митингов и облегчим санкционированные. Давайте откроем шлюзы на выборах и сделаем эти выборы прозрачными, но каждого кто попытается невыборным путем рваться к власти, пусть он сидит лет 20, а не проходит административный срок 12 дней, выходит и занимается тем же самым. Давайте не будем одномерны… Нужно одновременно использовать эти педали, и упаси бог не перепутать», — заявил Кургинян.

По его словам, если и дальше оппозиция, устраивающая уличный беспредел, и дальше будет ощущать свою безнаказанность, рано или поздно она опрокинет государственную машину. И дело даже не в том, что их мало или много, а в том, что они сознательно через насилия раскалывают общество.

«Их задача в одному — провести любую линию раскола, и они этого добьются, потому что эта часть общества ненавидит Россию, молится на Запад, будут выполнять все, что говорит Запад и будет содействовать здесь любой деструкции», — продолжил эксперт.

Он также добавил, если Россия сегодня внятно проартикулирует, что она не собирается идти западным путем, открестится от него и заявит о собственном пути, ее услышат всюду и ее положение станет намного более устойчивым, чем есть сейчас.