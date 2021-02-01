Нейпьидо, , 06:43 — REGNUM Военные Мьянмы, совершившие государственный переворот в стране, назначили вице-президента Мьинт Шве на должность временного президента, сообщает портал Irrawaddy.

При этом главой государства назначается командующий вооруженными силами Мьянмы старший генерал Мин Аунг Хлайну. Военные объяснили назначение временного президента 418 статьей конституции страны, согласно которой во время чрезвычайного положения должность переходит вице-президенту. Отмечается, что Мьинт Шве уже занимал подобную должность в 2018 году после отставки экс-президента Мьянмы Тхин Чжо.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля ночью военные Мьянмы арестовали президента страны и главу правящей партии, которая также являлась и министром иностранных дел. В столицу страны и город Янгон введены войска, в Мьянме наблюдаются перебои со связью. Также военные объявили режим чрезвычайного положения сроком на один год.

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