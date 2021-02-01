Киев, , 06:38 — REGNUM Сильным ударом по американской демократии назвал штурм здания Конгресса США и беспорядки в Вашингтоне президент Украины Владимир Зеленский. Соответствующее заявление украинский лидер сделал 31 января в ходе интервью телекомпании HBO и информационному порталу Axios.

Зеленский заявил, что на Украине все были шокированы происходившим в США 6 января, а лично он был очень обеспокоен. По словам президента Украины, он «не мог себе представить», чтобы подобное могло происходить в США.

Украинский лидер пояснил, что на Украине привыкли считать, что демократические институты у Соединённых Штатов идеальны и власть передаётся от одного президента к другому исключительно мирно, без революций и войн. Всё произошедшее в Вашингтоне 6 января Зеленский назвал «сильным ударом по демократии США».

«Мне не хотелось бы, чтобы у вас был переворот, стрельба, и, не дай бог, человеческие жертвы. Просто после такого, я думаю, странам будет трудно воспринимать США как символ демократии в мире», — отметил Зеленский.

Напомним, 6 января в Вашингтоне произошли беспорядки, сторонники теперь уже экс-президента США Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса и прервали заседание, посвящённое утверждению результатов президентских выборов. В ходе беспорядков погибли пять человек. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент за подстрекательство к беспорядкам.

Ранее ИА REGNUM сообщало о заявлении президента Украины Зеленского, что он «немного зол» на Трампа.

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