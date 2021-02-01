Новосибирск, , 05:06 — REGNUM В Новосибирске принято постановление мэрии об ограничении торговли алкогольной продукцией 2 февраля — с 11:00 до 15:00 (время местное). Такое же ограничение действовало и 31 января, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В городской администрации уточнили, что это сделано «в целях обеспечения общественной безопасности на территории города».

Ограничения касаются торговых объектов, расположенных в центральной части города: по Красному проспекту (от ул. Гоголя до площади им. Свердлова), по ул. Советской (от ул. Гоголя до ул. Свердлова) и по ул. Каменской (от ул. Гоголя до Октябрьской магистрали).

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