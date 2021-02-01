Нейпьидо, , 04:08 — REGNUM Перебои с интернет-связью наблюдаются на фоне поступающей информации о задержании президента Вин Мьина и фактического лидера Аун Сан Су Чжи на территории Мьянмы. Об этом 1 февраля сообщает на своём сайте международная некоммерческая организация NetBlocks.

«Сетевые данные интернет-обсерватории NetBlocks указывают на начало массовых сбоев в работе интернета в Мьянме», — сказано в сообщении. Отмечается, что сбои начались после поступления информации о военном перевороте и задержании политических лидеров страны.

В свою очередь государственная вещательная служба «Радио и телевидение Мьянмы» (MRTV) проинформировала в своём Facebook о сложностях в вещании, а также об отключении телефонной связи и интернета в столице государства, городе Нейпьидо. Уточняется, что на улицах столицы, а также города Янгона появилось много военнослужащих.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании неизвестными президента Мьянмы Вин Мьин и главы правящей партии Аун Сан Су Чжи, которая является по совместительству государственным советником и главой МИД страны.

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