Нейпьидо, , 02:53 — REGNUM Президент Мьянмы Вин Мьин и лидер правящей партии «Национальная лига за демократию» (НЛД) Аун Сан Су Чжи, которая является одновременно и фактическим главой правительства, государственным советником и главой МИД страны, задержаны неизвестными. Об этом 1 февраля сообщает агентство Reuters со ссылкой на пресс-секретаря НЛД.

Кроме того сообщается и о задержании ряда высокопоставленных представителей правящей партии. Информации о том, кто произвёл задержание, отсутствует.

В ряде СМИ незадолго до этого появилась информация о возможном государственном перевороте в Мьянме.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что правящая партия НЛД победила в Мьянме на выборах, которые состоялись в ноябре 2020 года.

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