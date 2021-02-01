Вашингтон, , 02:45 — REGNUM Защищать экс-президента США Дональда Трампа на процессе по импичменту в Сенате будут адвокаты Дэвид Шоен и Брюс Кастор, сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что соответствующее решение экс-глава Белого дома принял после обсуждения возможных линий защиты на грядущем процессе. Таким образом, выбранные Трампом юристы будут представлять его интересы на уже втором процессе по импичменту.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее команду бывшего президента США Дональда Трампа покинули еще три юриста — Джонни Гэссер, Грег Харрис и Джошуа Говард. Они принимали участие в разработки стратегии защиты на грядущем процессе по импичменту. При этом решение прекратить сотрудничество было обоюдным.

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