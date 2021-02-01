Кампала, , 01:47 — REGNUM Правительство Уганды готово арестовать всех, кто попытается устроить хаос в стране 3−7 февраля, заявила министр информации страны Джудит Набакуба на своей странице в Twitter.

По ее словам, в Уганде существуют некие группы, которые готовятся устроить беспорядки в стране. Они якобы распространяют недостоверные сведения, что республику готовятся закрыть. Также злоумышленники уговаривают жителей Уганды устроить забастовку.

«Я призываю всех откреститься от этого злого умысла. Страна в безопасности и силовые ведомства будут работать оперативно, чтобы арестовать всех, замышляющих устроить хаос», — добавила Набакуба.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Уганде прошли президентские выборы. По итогам голосования победил действующий лидер Йовери Мусевени, который уже с 1986 года находится у власти. Оппозиционного кандидата Боби Вайна заключили под домашний арест после подведения итогов выборов.

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