Вена, , 23:53 — REGNUM В столице Австрии Вене несколько тысяч человек вышли на демонстрацию против COVID-ограничений, сообщает 31 января портал Kurier.

Отмечается, что в последние несколько месяцев в крупных австрийских городах по выходным проходят акции протеста.

В это воскресенье, 31 января, австрийские власти разрешили провести одну из 17 демонстраций с числом участников в пять тыс. вместо заявленных 50 тыс.

В акции протеста приняли участие в том числе крайне правые партии, которые возложили ответственность на столкновения с полицией на власти страны.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине января в Австрии меры жестких карантинных ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции, введенные в конце декабря минувшего года, были продлены до 7 февраля.

Начиная с 8 февраля запланировано начать постепенный выход из режима ограничений. Будут открыты торговые центры, музеи и предприятия сферы услуг. При этом граждан обяжут носить в закрытых помещениях и в местах массовых скоплений людей профессиональные респираторные маски, а также соблюдать обязательную дистанцию.

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