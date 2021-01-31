Прага, , 22:58 — REGNUM Президент Чехии Милош Земан заявил, что российская вакцина от COVID-19 вполне могла бы использоваться в республике. Об этом он сообщил в эфире пражского радио Frekvence 1.

Милош Земан Miloslav Hamřík

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По его словам, он всегда руководствуется мнениями экспертов. Так, бывший министр здравоохранения, профессор Роман Примула рекомендовал к использованию российскую вакцину.

«Я не имею вообще ничего против того, если специалисты решат, чтобы этот материал для прививок был задействован и у нас», — заявил Земан.

Как сообщало ИА REGNUM, с 30 января в Чехии ужесточили карантинные ограничения, ранее введенные на территории страны из-за ситуации с коронавирусом. Кроме того, иностранные граждане не смогут с 30 января въезжать в Чехию без особой необходимости.

Исключение составляют лишь лица, постоянно проживающие в стране, а также учащиеся учреждений и работники организаций республики. У иностранцев также сохранится право посетить в Чехии своих ближайших родственников или воспользоваться медицинскими услугами.

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