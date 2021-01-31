Киев, , 21:09 — REGNUM В понедельник, 1 февраля, состоится специальное совместное закрытое заседание комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки и комитета по вопросам правоохранительной деятельности.

На Украине Александр Горбаруков

Соответствующий анонс опубликовал 31 января аппарат украинского парламента, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно источнику, в повестке дня будет один вопрос — информация руководства Службы безопасности Украины о последних резонансных событиях, связанных с сотрудниками СБУ, и перспективах развития службы.

Отмечается, что депутаты Рады ждут на заседании главу СБУ Ивана Баканова.

Напомним, что в конце январе на Украине разгорелся масштабный скандал, связанный с тем, что бывшему первому заместителю главы СБУ Дмитрию Нескоромному объявили подозрение в заказе убийства нынешнего начальника главного управления внутренней безопасности спецслужбы Андрея Наумова.

В свою очередь, Верховная рада 28 января одобрила за основу закон о кардинальной реформе Службы безопасности Украины.