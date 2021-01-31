Киев, , 20:56 — REGNUM Действующая власть на Украине слишком ревностно относится к инициативам народного депутата Украины, главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

Об этом в эфире «112 Украина» заявил 31 января политический эксперт Владимир Кацман, комментируя текущие политические события в стране.

«Президентская власть ревностно относится к усилиям Медведчука… Он договаривается привезти несколько человек, удерживаемых в Донбассе, но власть очень ревниво относится к этому и всячески препятствует… На мой взгляд, все эти сигналы говорят о том, что Украина не «устала» идти по пути Минского процесса и не прекратила этот путь. Если бы власть приняла это предложение, поняла, что потенциал Виктора Медведчука, то доверие, которое он имеет у всех участников этого конфликта, можно поставить на службу государству», — заявил эксперт.

Рассуждая относительно темы освобождения удерживаемых в ДНР и ЛНР лиц при посредничестве Виктора Медведчука, политолог отметил следующее:

«ОПЗЖ — первая партия по опросам, имеющая вторую по величине фракцию в Верховной Раде… Виктор Медведчук потенциально может освободить людей, спасти их жизни, пересмотреть их взгляды. Может, их зря обвиняли (в шпионаже), может, они пользу Украине принесли, может это люди, которых награждать надо… Почему власть ставит ревность впереди этих действий — для меня большой секрет. Надо освобождать Донбасс, но власть идет другим путем, потому что ревностно относится к Медведчуку», — резюмировал политический эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что Донецк и Луганск подтвердили свою готовность в одностороннем порядке освободить несколько удерживаемых лиц при посредничестве Медведчука еще 16 января.

Сам глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» направил обращение в адрес главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова, в котором сообщил, что готов организовать возвращение граждан Украины домой, к их семьям.

Парламентарий проинформировал, что к нему обратились с официальным письмом полномочные представители Донецка и Луганска которые, руководствуясь соображениями гуманизма и милосердия, а также тем обстоятельством, что Виктор Медведчук в рамках работы гуманитарной подгруппы всегда проявлял себя как добросовестный и принципиальный переговорщик, приняли решение передать через него на подконтрольную Украине территорию граждан, находящихся в местах лишения свободы.

В свою очередь, известный украинский политолог Александр Лазарев считает, что на неподконтрольной Киеву части Донбасса надеются на то, что осуществить обмен либо возврат удерживаемых лиц можно лишь через Медведчука.

«Фактически через политика, который отвечает за свои слова и последователен в своих позициях. Это очень логично и объективно», — сказал эксперт.