Москва, , 20:38 — REGNUM Заявление депутата Госдумы Михаила Шеремета («Единая Россия») о том, что Крым был лишь формальным поводом для западных санкций в отношении России, их главная цель — сдержать развитие российского государства, вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 31 января в социальной сети Facebook.

«Россия не раз отбивалась от врагов и нацистов. Ничего, выжили. И сейчас отобьемся», — поделилась мнением Svet. L.

Многие пользователи уверены, что у санкций США нет никаких серьёзных и убедительных причин. Они уверены, что таким образом Соединённые Штаты пытаются показать своё «главенство на геополитической арене».

«Санкции будут без причины, они считают себя гегемонами, надо делать ответные санкции такие, чтобы им плохо было», — считает Надежда И.

Некоторые комментаторы призвали руководство России не оправдываться перед Западом. Они считают, что возвращение Крыма в состав Российской Федерации является справедливым и юридически чистым актом.

«России не надо оправдываться! Мы всё сделали правильно! Крым вернулся домой, в Россию!» — пишет Ольга С.

Нашлись и те, кто оказался уверен в том, что санкции со стороны Соединённых Штатов лишь усиливают Россию, делая её более самостоятельной и независимой в вопросах экономики.

«Сколько можно усиливать Россию санкциями? Ведь, как сказал президент Российской Федерации, Владимир Владимирович Путин, от санкций только польза. От них повышается уровень жизни россиян. Импортозамещение и рост производства во всех отраслях», — написал Гизо П.

Напомним, 31 января депутат Госдумы Михаил Шеремет («Единая Россия») заявил, что Крым был лишь формальным поводом для западных санкций в отношении России, их главная цель — сдержать развитие российского государства.