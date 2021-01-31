Калининград, , 19:34 — REGNUM «Сценарий» превентивного удара НАТО по Калининградской области является фантазиями. Об этом 31 января сообщил руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков в интервью РИА Новости.

По его словам, десятками различными экспертами и институтами сочиняются подобные фантастические сценарии.

«Назвать их («сценарии» удара НАТО по региону — прим. ИА REGNUM), кроме как фантазиями, никак не получается», — сказал источник.

Ранее портал Overt Defence со ссылкой на данные американского Военно-морского аналитического центра сообщил, что в США обнародовали «сценарий» превентивного удара Североатлантического альянса по Калининградской области.

Читайте также: Обнародован сценарий превентивного удара НАТО по Калининградской области