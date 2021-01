31 января 2021 | Время чтения 4 мин

Платон Беседин, , 20:26 — REGNUM Алексей Навальный, похоже, останется пока что без Нобелевской премии. Казалось бы, согласно здравому смыслу, так и должно быть — априори, — но не в мире фейков и симулякров: тут жди любого безумия. Фокус в том, что на ближайшую Нобелевку выдвинули сразу двух весомых претендентов — движение Black Lives Matter и белорусскую оппозиционерку Светлану Тихановскую. И если первые реально, при всей спорности данного тезиса, чего-то добилась, то что сделала вторая — большой вопрос.

Пузыри на воде werner22brigitte

Однако логика в оглашении претендентов на лауреатство, безусловно, есть. Это логика корпоративная, где рука руку моет и награждает. Пресловутый цивилизованный мир превратился в нечто вроде корпорации со своей иерархией, во главе которой находится глобальное начальство (и оно пострашнее, поциничнее того, что явлено в фильмах вроде «Eyes wide shut»). И вот step by step новопосвящённые, приобщённые к «благому делу» адепты поднимаются по ступеням лестницы в небо, где распахиваются гостеприимные объятия с успехом, деньгами, славой, но, что важно, не с реальной властью.

Кандидатов туда отбирают отнюдь не по объективным критериям — интеллект, к примеру, здесь не играет ключевой роли. Куда важнее — исполнительность и соответствие критериям, заданным трендами. Полюбили, в частности, с поводом и без оного продвигать в первые ряды женщин да помоложе — настоящая феминизация государственных пьедесталов, идущая давно и, что называется, полным ходом. Механизм отбора и расстановки приоритетов похож на тот, что описан в книге по корпоративной этике «Менеджер мафии». Перефразируя классика, служить бы рад да и прислуживаться тоже.

Светлана Тихановская Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Беда в том, что адепты, претендующие на служение публичное, перворядное, зачастую не представляют из себя ничего. И это, с одной стороны, хорошо — будут покорны, но с другой — лишает их харизмы и веса. Присмотритесь: так называемые лидеры, флагманы и прочие хедлайнеры общественного мнения (самоназначенные и назначенные большим начальством) — это, на мой взгляд, пигмеи, не представляющие из себя ровным счётом ничего и всякий раз являющие свою ничтожность на фоне «динозавров» старого мира.

Тот, к сожалению, всё активнее захватывают непрофессионалы. Будь то Юрий Дудь — в журналистике или Моргенштерн — в музыке. Нас убеждают, что они калифы на час, и завтра о них никто не вспомнит — let it be, но сколько за отведённый им час (всяко лучше, чем 15 минут славы от Энди Уорхола) они успеют посеять смуты в неокрепших мозгах (а таковые — не только у детей и подростков)?

Алексей Навальный Александр Горбаруков © ИА REGNUM

И вот, дабы в том числе скрыть удушающий непрофессионализм и досадную карликовость, придуманы различные регалии, за которыми не стоит — очень часто — фактически ничего. Однако человек, как то заметил ещё Эвола, не может без иерархий и авторитетов. И потому их создают — искусственно и активно.

Кто такая Светлана Алексиевич? Талантливая, значимая, но, в общем-то, рядовая журналистка. А кто она в последние годы? Нобелевская лауреатка.

Это, по сути, великое премиальное надувательство, работающее по принципу шарлатанских литературных премий. Знаете, когда какой-нибудь писательский союз (а их нынче развелось множество) делает премию и к ней шорт-лист, в который включает писателя известного и подчас достойного даже. Ясно, что выиграет этот самый писатель — за что получит соответствующую мзду, а вот другие персонажи в списке — графоманы, тешившие своё самолюбие. И, лаская своё эго за чашкой горячительного, они вещают: «А ведь в том конкурсе я проиграл самому…». Далее следует знаковое имя.

Так и Алексиевич формально стоит в ряду людей вроде Альбера Камю, Эрнеста Хэмингуэя, Михаила Шолохова, Габриэля Гарсии Маркеса, Гюнтера Грасса и других. Она с ними — в одном списке. И для толпы уже совершенно неважно, что роли и значимость у них совершенно разные. Так же надувают жабу, чтобы она казалась солиднее и богаче.

Светлана Алексиевич Иван Шилов © ИА REGNUM

Вот и с госпожой Тихановской поступают аналогичным образом. Её надо обвесить, образно выражаясь, как можно большим числом орденов и медалек — смотрите, мол, какая тут значимая персона выявилась, идите за ней, верьте ей. Таково, повторяю, великое надувательство; не просто симулякр, а симулякр симулякра. А ведь до этого, напомню, белорусские оппозиционеры получили премию Сахарова. Вот они — те самые ступени на корпоративной лестнице, по которым слепых щенков тянут вверх к пластиковому небу.

К сожалению, Нобелевская премия — и довольно давно — превратилась в сомнительную конторку, обслуживающую гигантскую корпорацию. В конторке этой раздают медальки и ордена, надувая статусность клиента в рамках заданной начальством модели. Вот только пигмеи от этого не перестают быть пигмеями. И идущие за ними, ослеплённые наградами и званиями, сами превращаются в пигмеев. Для того, собственно, всё и задумывалось.