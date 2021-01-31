Берлин, , 18:52 — REGNUM Евросоюз должен продолжать вести диалог с Россией, несмотря на имеющиеся разногласия. Об этом государственный министр по делам Европы в МИД ФРГ Михаэль Рот написал в своей статье для Der Spiegel.

По его словам, несмотря на все разногласия, «стена молчания в наших прямых отношениях с Москвой недопустима», Евросоюз стратегически заинтересован в развитии диалога с РФ.

«Мы также должны продолжать диалог, чтобы сохранить ценный простор для обмена мнениями гражданского общества», — написал Рот.

Он также выразил уверенность, что многие проблемы международного уровня могут быть решены только при непосредственном сотрудничестве с Россией.

Как сообщало ИА REGNUM, потери европейского бизнеса из-за санкций, вводимых против России с 2014 года, составили миллиарды евро, в то время как объём замороженных активов измеряется тысячами евро. Такой вывод подготовило для бундестага министерство экономики и энергетики Германии.

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