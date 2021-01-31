Москва, , 19:09 — REGNUM Репортаж телеканала «Россия 1», согласно которому журналисты выяснили, что видеорасследование на видеохостинге YouTube про скандальный «дворец» в Геленджике был снят на немецкой киностудии Black Forest, вызвал бурное обсуждение в интернет-сообществе. Пользователи оставили свои комментарии 31 января в социальной сети Facebook.

«На Украине разжигали-разжигали и разожгли. Теперь там люди гибнут, а тем, кто разжигал, глубоко пофигу», — написал Alania J.

Многие пользователи отметили, что множество якобы «фактов» из данного расследования разбились о суровую реальность. Те фантазии, которые авторы фильма преподносили как реальность, на деле не подтвердились.

«Уже когда и владелец обнаружился, и дворец оказался ну совсем не таким, и бесполётную зону объяснили, и что спонсорство заграничное очевидно, а идиотам всё равно. Объясняй — не объясняй, что их вокруг носа обвели. В принципе, здравомыслящим людям это было изначально понятно!», — считает Александр Т.

Некоторые пользователи считает, что снятый в Германии фильм имел цель создать в России напряжённость в обществе и надежду, что граждане, которые, под впечатлением от якобы «фактов коррупции», выместят свою ненависть на улицах российских городов.

«Мне непонятно: на что рассчитывали авторы расследования? Неужто на то, что цветная революция быстро наберёт обороты и уже никто не будет ничего выяснять? Боюсь, эта публика сильно просчиталась и теперь им придётся ответить за клевету, провокации и попытку путём обмана спровоцировать беспорядки», — поделился своим мнением Александр Г.

Некоторые пользователи отметили, что в мире начинают повторяться события начала XX века, когда слухи и не подтвердившиеся в итоге обвинения со стороны Европы сыграли свою роль в крахе Российской Империи.

«Опыт показывает, что революции спонсирует Европа. В 17 тоже гадости про Царя говорили, тоже рабочий класс раскачали!», — пишет Сергей Ш.

Напомним, 31 января телеканал «Россия 1» опубликовал сюжет, согласно которому журналисты выяснили, что видеорасследование на видеохостинге YouTube про скандальный «дворец» в Геленджике был снят на немецкой киностудии Black Forest.