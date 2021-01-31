Москва, , 16:27 — REGNUM Россия категорически не согласна с позицией Соединенных Штатов по Украине, заявил 31 января пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Таким образом представитель Кремля ответил на вопрос, действительно ли в разговоре Владимира Путина с главой Белого дома Джо Байденом звучали формулировки «о российской агрессии против Украины».

«Ну да, это позиция США, с которой мы категорически не согласны. Это одно из концептуальных разногласий, которые на повестке дня наших отношений», — сказал Песков в эфире телеканала «Россия 1».

Песков подчеркнул, что это то разногласие, по которому Путин будет «неустанно и последовательно доводить нашу убежденную позицию до собеседника».

Как сообщало ИА REGNUM, первый телефонный разговор Путина и Байдена состоялся 26 января по инициативе американской стороны.

Лидеры затронули в том числе односторонний выход США из Договора по открытому небу, проблематику иранской ядерной сделки, урегулирование на Украине, а также инициативу Москвы о проведении саммита постоянных членов Совбеза ООН.

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