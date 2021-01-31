Бельцы, Молдавия, , 15:55 — REGNUM В центре города Бельцы в Молдавии сторонники и члены партии социалистов Молдавии 31 января собрались на акцию в защиту русского языка, сообщает NewsMaker.

Акцию ранее анонсировал бывший президент Молдавии, а ныне лидер политической силы Игорь Додон. Партия социалистов Молдавии является организатором митинга. Протест стал ответом на признание Конституционным судом республики закона о статусе русского языка неконституционным.

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Несколько десятков протестующих, собравшихся в центре города, скандировали: «Нет дискриминации», «За русский язык», «КС, ты неправ». У участников акции в руках были плакаты с надписями: «Верните русский язык!», «Руки прочь от языка».

Колонну протестующих возглавили депутаты политической силы Александр Усатый и Александр Нестеровский. Митингующие прошлись по центральной части города Бельцы.

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Выступающие на акции протеста заявили, что решение было принято Конституционным судом для разделения общества. Молдавский язык по их словам есть и остается государственным языком республики, а русский язык навсегда останется языком межнационального общения.

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