Луганск, , 15:38 — REGNUM Заявление уполномоченного по защите государственного языка Украины Тараса Креминя о необходимости проведения в Донбассе «нежной украинизации» прокомментировал представитель Луганской Народной Республики в политической подгруппе контактной группы по Донбассу Родион Мирошник. Об этом 31 января сообщает РИА Новости.

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По словам Мирошника подобные заявления не имеют практического значения для населения Донбасса и более походят на «заигрывание» с радикалами, «для которых украинизация и навязывание своих стандартов и идеологии — главный приоритет, тешащий собственное самолюбие».

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Мирошник подчеркнул, что любые попытки навязать Донбассу украинизацию являются наступлением на неотъемлемое право человека говорить на родном для него языке.

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Политик напомнил, что до гражданской войны в Донбассе русскоязычными себя считали более 90% населения.

«Сейчас этот процент больше, потому что сегодня для жителей ЛНР и ДНР украинский — это ещё и язык агрессии, язык лжи и оголтелой пропаганды и злобы», — заключил он.

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Напомним, ранее уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь заявил, что Украине необходимо проводить по отношению к Донбассу политику «нежной украинизации», целью которой является «дерусификация» Донбасса.