Владивосток, , 13:21 — REGNUM Несанкционированные акции протестов сторонников блогера Алексея Навального в регионах Сибири и Дальнего Востока сегодня, 31 января, оказались куда более малочисленными, чем это было 23 января. Руководитель лаборатории новых технологий Экспертного института социальных исследований Дарья Кислицына назвала факторы, повлиявшие на существенное снижение протестной активности.

По её словам, очень многих задело то, что сторонники Навального активно пытались привлечь несовершеннолетних к своим акциям.

«Именно с человеческой точки зрения, когда родители видели, что их маленьким детям приходят сообщения и детей еще абсолютно не подготовленных к политической жизни зовут на митинги и не только на психику, но и на безопасность ребенка воздействуют и влияют. Мне кажется, что это очень многих действительно так отвернуло от этой истории», — считает Кислицына.

Судя по акциям 23 января, сторонники Навального делали ставку на провокации и пытались добиться агрессивных действий со стороны правоохранительных органов, но это не удалось — сотрудники полиции действовали очень корректно и толерантно, ни о каком жестком подавлении протестов речь конечно же не идет, отметила Кислицына.

Другой фактор — это несанкционированность акций протеста, даже потенциальные сторонники Навального понимают, что они незаконны, а потому небезопасны. При этом организаторы протестов сознательно идут на то, чтобы акции были незаконными, чтобы добиться от полиции жестких действий.

Все более очевидным становится антипатриотизм Навального, фактически он предает свою страну и естественно это не может привлекать широкие слои населения.

Особенно омерзительными стали негативные высказывания сторонников Навального в интернете об умершем народном артисте СССР Василии Лановом.

«Потому что он такой артист и народный герой из разных поколений, абсолютно на пьедестале находящийся. Вообще, я даже не понимаю зачем они это делали и какую-то часть адекватных людей они явно от себя отвернули», — отметила Кислицына.

Также эксперт добавила, что некоторую роль сыграл сложный период пандемии коронавируса — почти год в стране не было никакой уличной политической активности и первые акции прошли именно 23 января. Многие пошли на них как на некую общественную социализацию.