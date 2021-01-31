Минск, , 13:22 — REGNUM Кандидатура белорусского оппозиционера, экс-кандидата в президенты республики Светланы Тихановской выдвинута президентом Литвы Гитанасом Науседой на Нобелевскую премию мира. Об этом экс-кандидат в президенты Белоруссии и формальный лидер белорусской оппозиции написала в своем микроблоге в Twitter.

«Спасибо Президенту Науседе за выдвижение меня и всего народа Беларуси на Нобелевскую премию мира», — написала Тихановская.

Она также заявила, что данный жест является выражением солидарности с Белоруссией и признанием «мирной борьбы» белорусской оппозиции «за свободу».

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