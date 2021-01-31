Нур-Султан, , 11:48 — REGNUM Первая партия вакцины от SARS-CoV-2 «Спутник V» была доставлена в Казахстан. Об этом 31 января сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения республики.

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С 1 февраля в республике начинается компания по добровольной вакцинации российской вакциной.

«На основании ранее достигнутых договоренностей Карагандинский фармацевтический комплекс осуществил поставку первой партии вакцин «Спутник V» в страну», — сообщает источник.

Ожидается, что в феврале будет поставлено 112 тысяч доз вакцины «Спутник V», в марте — 150 тысяч доз, а с апреля по июнь 2021 года ежемесячно будет поставлено по 600 тысяч доз.

С апреля месяца в Казахстане также начнется вакцинация отечественной вакциной от коронавируса QazCovid-in.

Напомним, ранее министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой сообщил, что республика может получить вакцину от коронавирусной инфекции, произведенную компанией Pfizer не ранее второго полугодия 2021 года.