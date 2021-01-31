Киев, 31 января 2021, 11:12 — REGNUM Уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь заявил, что Украина должна проводит в Донбассе политику «нежной украинизации». Об этом он рассказал в программе «Рандеву с Яниной Соколовой» на украинском «5 канале».
По словам языкового омбудсмена жители Донбасса не русскоязычные, а «русифицированные».
Креминь также добавил, что для жителей Донбасса нужно «создать условия, общаться с ними языком любви, уважения, доверия, уверенности, что это украинская власть, а не какая-то другая». Чиновник при этом заявил, что в республиках Донбасса общаются на украинском языке, но «пока что на кухнях».
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Напомним, ранее известный украинский исполнитель Олег Скрипка назвал русскоязычных граждан Украины «резидентами».