Киев, , 11:12 — REGNUM Уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь заявил, что Украина должна проводит в Донбассе политику «нежной украинизации». Об этом он рассказал в программе «Рандеву с Яниной Соколовой» на украинском «5 канале».

Кровавый флаг Украины Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Согласитесь и тут социология может нам это подтвердить, что он (русский язык — ИА REGNUM) присутствует в основном в областных центрах. Это язык урбанистики. В подавляющем большинстве сельское население является исключительно украиноязычным. Я могу это сказать и по югу и по востоку Украины, ну по западу, по другим регионам это факт, однозначно там и так далее», — прокомментировал Креминь распространение русского языка на территории Украины.

По словам языкового омбудсмена жители Донбасса не русскоязычные, а «русифицированные».

"Поэтому вопрос реинтеграции Донбасса — это вопрос дерусификации или другими словами украинизации. Но не тотальной, насильственной, как у нас привыкли говорить некоторые из политиков. А нежной», — подчеркнул он.

Креминь также добавил, что для жителей Донбасса нужно «создать условия, общаться с ними языком любви, уважения, доверия, уверенности, что это украинская власть, а не какая-то другая». Чиновник при этом заявил, что в республиках Донбасса общаются на украинском языке, но «пока что на кухнях».

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Напомним, ранее известный украинский исполнитель Олег Скрипка назвал русскоязычных граждан Украины «резидентами».