Вашингтон, , 07:09 — REGNUM Сотрудничество ещё с тремя адвокатами, разрабатывавшими стратегию защиты по делу об импичменте, прекратил экс-президент США Дональд Трамп. Об этом 31 января сообщила телекомпания CNN.

Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным телеканала, команду Трампа покинули Джонни Гэссер, Грег Харрис и Джошуа Говард. Отмечается, что решение о прекращении сотрудничества было обоюдным. Предполагается, что причиной разногласий, возникших между экс-главой США и командой юристов могла стать настойчивость Трампа в стремлении построить стратегию защиты на том, что результаты президентских выборов были, по его мнению, сфальсифицированы.

В свою очередь адвокаты предполагали построить защиту на вопросе законности импичмента после истечения срока полномочий президента США. Возникшая ситуация является уникальной, никогда ранее суды не рассматривали вопрос об импичменте задним числом.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что команду Трампа покинули два адвоката, которые должны были представлять его интересы на процессе об импичменте в Сенате конгресса США.

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