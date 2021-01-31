Вашингтон, , 06:17 — REGNUM С первой большой речью о своём видении внешнеполитического курса государства намерен выступить президент США Джозеф Байден. Об этом 31 января сообщила телекомпания NBC.

По данным телекомпании, полученным от источника в администрации Белого дома, американский лидер изложит концепцию внешней политики США, направленную на возвращение места Америки в мире. Предполагается, что речь Байдена станет его первым большим внешнеполитическим обращением с момента вступления в должность главы государства и состоится во время посещения Госдепартамента, где президент США встретится с госсекретарем Энтони Блинкеном.

Также сообщается, что глава Белого дома планирует подписать ряд указов, касающихся вопросов внешней политики.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что США назвали основой своей политики в Индо-Тихоокеанском регионе формат Четырехстороннего диалога по безопасности, в котором участвуют США, Австралия, Индия и Япония.

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