Вашингтон, , 05:21 — REGNUM Два адвоката, которые должны были представлять экс-президента США Дональда Трампа на процессе об импичменте в сенате, покинули его команду. Об этом 31 января сообщает телеканал CNN.

Дебора Барбье и Бутч Бауэрс были наняты Трампом для защиты во время процесса об импичменте в сенате. Теперь, после ухода обоих защитников, неизвестно, кто будет заниматься защитой Трампа во время процесса импичмента. Отмечается, что до начала процесса осталось менее двух недель.

Напомним, палата представителей конгресса США вынесла Трампу импичмент за подстрекательство к беспорядкам. Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси подписала статью об импичменте, теперь документ будет отправлен в сенат для дальнейшего рассмотрения. Примечательно, что сенат будет рассматривать вопрос об импичменте задним числом, после окончания срока президентства Трампа. Возникшая ситуация уникальна, ранее суды никогда не рассматривали вопрос об импичменте задним числом.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Вашингтоне усилят безопасность в преддверии суда по делу об импичменте экс-президента США Трампа.

Читайте ранее в этом сюжете: Вашингтон вновь вооружается в преддверии суда по делу об импичменте Трампа