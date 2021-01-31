Геленджик, Краснодарский край, , 11:46 — REGNUM Видеорепортаж Telegram-канала Mash, которые продемонстрировали внутренние интерьеры скандального «дворца» в Геленджике, переживающем глубокую стадию возведения, вызвал реакцию в интернете. Граждане выразили своё мнение 31 января в социальной сети Facebook.

«Честно уже смешно, как пытаются запудрить мозги с этим дворцом, видимо нового ничего придумать не могут. Какой то журналист телеграмм-канала спокойно попал на территорию, которая якобы охраняется, как зеница ока, бесполётная зона и так далее. Отбирают телефоны, дабы не сфотографировали ничего», — написала Svetlana R.

Многие пользователи не поняли, по какой причине журналистам пришлось показывать данный объект. Люди считают, что если собственность приобретена законным путём, то её владельцам нет никакой необходимости оправдываться перед кем-либо.

«То есть любой может ткнуть пальцем в любой дом/объект (в целом даже в любой точке планеты) и сказать, что это принадлежит Путину, в довесок ещё и мультик красивый запилить. И все должны бежать сломя голову это фуфло опровергать?! Давайте ещё ФСБ подключите к поиску хозяев или ещё кого. Больше заняться то нечем?!», — задаётся вопросом Juris O.

Некоторые комментаторы пришли к выводу, что те, кто рассказывал о данном «дворце» всевозможные подробности крайне сильно просчитались, ведь, на самом деле, его внутренние интерьеры не имеют на данный момент никаких намёков на роскошь.

«Да уж, кое-кто лоханулся, демонстрируя шикарные интерьеры этого дворца, которых пока нет и в помине», — поделился мнением Maija J.

Ряд пользователей отметила, что предположения о том, что президент России Владимир Путин имеет какое-либо отношение к данному объекту беспочвенны. Если бы это было правдой, уверены люди, то глава государства бы точно попал в объектив камеры, находясь на территории «дворца».

"Вот когда вы Путина снимите там, как он живет и отдыхает, тогда я поверю, что это его дворец. А пока что можете заткнуться», — пишет Janna A.

Напомним, 29 января Telegram-канал Mash опубликовал видеорепортаж, в котором журналисты продемонстрировали внутренние интерьеры скандального «дворца» в Геленджике, переживающем глубокую стадию возведения.