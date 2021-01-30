Москва, , 23:13 — REGNUM Рабочая группа на уровне вице-премьеров правительств России, Азербайджана и Армении по развитию Нагорного Карабаха приняла решение создать экспертные подгруппы. Об этом 30 января сообщается на сайте правительства РФ.

Отмечается, что стороны договорились до 2 февраля 2021 года завершить формирование двух экспертных подгрупп.

Первая из них заниматься вопросами железнодорожных, автомобильных и комбинированных перевозок. Вторая — вопросами обеспечения перевозок, в том числе безопасности, пограничного, таможенного, санитарного, ветеринарного, фитосанитарного и других видов контроля.

Как сообщало ИА REGNUM, лидеры России, Азербайджана и Армении 9 ноября 2020 года подписали совместное заявление о полном прекращении боёв в Карабахе. В январе 2021 года Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян договорились создать рабочую группу на уровне вице-премьеров трех стран, которая займётся налаживанием в регионе транспортных и экономических связей.

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