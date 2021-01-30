Киев, , 21:29 — REGNUM Два возможных сценария урегулирования конфликта в Донбассе — «плохой» и «очень плохой» — назвали на Украине. Своим мнением с журналистами «Главреда» поделился полковник запаса и военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, выход Украины из «Минска» и заявление официального Киева о том, что в данной трактовке они невыполнимы, является «плохим» сценарием.

Украинский военный эксперт добавил, что выполнение Минских договоренностей в полном объеме «очень плохой» сценарий, так как после этого якобы последует «присоединение Украины к союзному государству».

Как передавало ИА REGNUM, 11 января 2021 г. министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова заявила, что Украина не должна тратить время на «пустые разговоры», а работать над реализацией Минских соглашений.

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