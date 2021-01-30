Москва, , 21:50 — REGNUM Заявление посла Соединённых Штатов Америки в России Джона Салливана о том, что публикации американской дипмиссии о протестах в российских городах являются заботой о безопасности американцев, вызвало возмущение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 30 января в социальной сети Facebook.

«Всё правильно. Информируют своих граждан, которых в России довольно много. Не вижу противоречий», — написал Дмитрий Ф.

Многие пользователи призвали руководство России принять серьёзные меры в отношении американского посла. Они считают, что данную личность необходимо выдворить за пределы страны.

«Выслать его и ещё с десяток из страны. Пусть едет домой. Там «безопасно», — пишет Луиза П.

Многие пользователи оказались по-настоящему возмущены действиями дипмиссии США в России. Они считают, что информирование о незаконных акциях является вмешательством во внутренние дела государства.

«То есть он считает, что это нормально публиковать на официальном сайте посольства план действий по свержению властей страны? А может стоит немножечко понизить дипломатические отношения с этой страной?», — задаётся вопросом Александр К.

Некоторые пользователи пришли к мнению, что Америка переживает не самые лучшие времена, а посему обращать на них внимания не стоит.

«Чего слушать Америку? Они сейчас стоят на коленях и если поднимутся, то лет через 15−20. Так о чём сейчас говорим? И лидера из них сейчас не получится и нечего щеки надувать», — считает Gena G.

Напомним, 30 января посол США в РФ Джон Салливан оправдал публикации американской дипмиссии о протестах в российских городах заботой о безопасности американцев, несмотря на то, что ранее российский МИД выразил ему протест.