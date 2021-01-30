Москва, , 20:22 — REGNUM Манифест об объединении, который подписали лидеры партий «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России», вызвал шквал комментариев в интернете. Пользователи выразили своё мнение 30 января в социальной сети Facebook.

«Странно, все любят котиков, но интересы котиков в думе никто не представляет», — пишет пользователь под псевдонимом «Дом Советов».

Множество комментариев оказалось окрашено не в радужные тона. Некоторые пользователи отметили, что не увидели в лицах лидеров данных партий какого-либо намёка на желание реально «преобразить Россию».

«Эти лица не имеют даже намёка на переживания за страну», — считает Alina G.

Часть пользователей отметили, что объединений данных политсил произошло явно не от «хорошей жизни». Они уверены, что объединение «слабых прутьёв» приведёт лишь к возникновению «слабого и хрупкого пучка».

«И смех, и грех. Пустое всё это!», — поделился своим мнением Александр Т.

Тем не менее, некоторые пользователи призвали дать шанс новой политсиле. Они считают, что руководство объединения сможет посоревноваться на политической арене Российской Федерации.

«А вот зря смеётесь. А если всё-таки найдут общий язык левые и консерваторы?! Да и смеётся тот, кто смеётся последним», — написала Tatiana L.

Напомним, 28 января состоялось подписание манифеста об объединении партий «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России».