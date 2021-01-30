Киев, , 19:45 — REGNUM В Нигерии освобождены шесть граждан Украины, которых пираты взяли в заложники в декабре 2020 года. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на странице в соцсети Instagram.

«Сегодня (30 января — прим. ИА REGNUM) освобождены шесть украинских моряков», — написал глава государства.

По его словам, речь идет о членах экипажа судна Stevia, которые в настоящее время находятся в безопасности.

Как передавало ИА REGNUM, пираты атаковали судно Stevia у берегов Нигерии в Гвинейском заливе в декабре 2020 года. Злоумышленники взяли в плен восьмерых членов экипажа, из них шестеро — граждане Украины.

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