Москва, , 19:35 — REGNUM Организаторы незаконных акций в российских городах осознанно и целенаправленно привлекают несовершеннолетних к участию в них, преследуя исключительно узкокорыстные цели. Об этом говорится в заявлении председателя Общероссийского профсоюза образования Галины Меркуловой.

Она напомнила, что 23 января в ряде городов прошли незаконные акции, которые сопровождались столкновениями с правоохранителями и попытками использовать несовершеннолетних в качестве «живого щита» для организаторов.

Меркулова уточнила, что цель таких незаконных акций — посильнее «раскачать политическую лодку в стране». Кроме того, организаторы подают очень сомнительный пример тем, кто, в силу своего возраста и непростых психологических особенностей, ещё не может иметь сформировавшейся ответственной гражданской позиции, подчеркнула председатель.

«Несовершеннолетние часто просто не понимают, что эти акции неспособны влиять на улучшение качества жизни, не решают социальные проблемы. Недопустимо делать из наших детей послушных марионеток», — резюмировала она.

Как сообщало ИА REGNUM, сторонники блогера Навального хотят устроить незаконные митинги в ряде городов России 31 января.

Ранее уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова призвала жителей не нарушать закон и не участвовать в незаконных публичных акциях.

Читайте подробнее: Москалькова предостерегла от участия в незаконных акциях 31 января