Москва, , 19:19 — REGNUM Попытка вызвать шок «дворцом» президента РФ Владимира Путина провалилась, заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарёв («Единая Россия»).

«Так называемое «расследование», усиленно предлагавшееся к просмотру зарубежными соцсетями, оказалось банальной провокацией внешних сил против России, попыткой вызвать шок у посмотревших этот ролик и дестабилизировать обстановку в стране. Она провалилась», — написал Пискарёв в Instagram.

Вместо изображённых в дорогом «глянцевом» мультике роскошных покоев в реальности обнаружилась недостроенная гостиница, отметил парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, бизнесмен Аркадий Ротенберг сообщил, что является бенефициаром особняка в Геленджике (Краснодарский край) из расследования о «дворце Путина».

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