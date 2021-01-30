Екатеринбург, , 19:14 — REGNUM В Екатеринбурге после несанкционированного публичного мероприятия возбуждено два уголовных дела. Об этом сообщает свердловское региональное управление СКР.

Их завёл следственный отдел по Верх-Исетскому району по факту насилия против представителей власти. По данным следователей, 23 января в сквере в честь 275-летия Екатеринбурга двое мужчин, 1996 и 1997 годов рождения, применили насилие в отношении двоих полицейских. В СКР считают, что эти действия они совершили умышленно с целью воспрепятствовать осуществлению сотрудниками полиции их деятельности по охране общественного порядка.

Подозреваемые задержаны. С их участием идут следственные действия, добавили в ведомстве.