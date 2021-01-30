Хараре, , 18:51 — REGNUM Власти Зимбабве ведет переговоры с Россией, Китаем и Индией о поставках вакцины от COVID-19, сообщил 30 января глава министерства финансов и экономического развития страны Мтули Нкубе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: отметка в 100 млн и паспорта вакцинации — все новости»

«Мы задействовали бюджетные ресурсы в надлежащем объеме, чтобы покрыть расходы на вакцину, — цитирует его портал The Zimbabwe Mail. — Мы рассматриваем все варианты, ведем переговоры с Россией, Китаем и Индией».

По его словам, власти страны планируют вакцинировать не менее 10 млн человек, «чтобы добиться группового иммунитета к коронавирусу».

Как сообщало ИА REGNUM, Африканский союз (АС) получит дополнительные 400 миллионов доз вакцины от COVID-19 для распределения их между странами континента. По оценкам экспертов, Африке потребуется 1,5 миллиарда доз вакцины, чтобы привить 60% её жителей.

Читайте также: Представитель правительства Зимбабве извинился перед врачами