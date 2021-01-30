Киев, , 18:18 — REGNUM На Украине должна быть бесплатной вакцинация от COVID-19. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, заявление которого было обнародовано 30 января на сайте главы государства.

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»Вакцинация от COVID-19 на Украине будет бесплатной, — подчеркнул президент во время беседы с министром здравоохранения страны Максимом Степановым. — Это именно та забота, та защита, которую должно предоставить государство гражданину во время пандемии».

Как передавало ИА REGNUM, 30 января украинский министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что за минувшие сутки на Украине были зарегистрированы 4685 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией.

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