Москва, , 17:38 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов назвал условие, при котором законопроект Минтруда, обязывающий пенсионные фонды восстанавливать финансовые потери граждан, будет работать, передает корреспондент ИА REGNUM 30 января.

«Предложение Минтруда будет действительно эффективным только при условии, если суды будут принимать решения в пользу клиентов НПФ в упрощенном порядке. Надо признать незаконными все сделки, в результате которых граждане потеряли доходы от пенсионных накоплений. Решения суда должны выноситься в сжатые сроки», — сказал Миронов.

Депутаты фракции предложат соответствующие поправки, когда законопроект поступит в Госдуму, заверил парламентарий.

Из-за перехода в НПФ граждане РФ потеряли десятки миллиардов рублей, давайте не будем делать вид, что они расстались с этими деньгами добровольно, отметил Миронов.

Минтруд готовит поправки, обязывающие пенсионные фонды восстанавливать финансовые потери граждан, если суд признает перевод средств для заключения нового договора незаконным.

Сейчас доходы от инвестирования накопительной части пенсии теряются, если гражданин переходит из одного пенсионного фонда в другой чаще одного раза в пять лет. По оценкам Счетной палаты, только в 2015—2019 годах из-за таких переходов россияне потеряли более 100 млрд рублей.

Ранее Госдума приняла закон, усложняющий смену частного пенсионного фонда.