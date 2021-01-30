Москва, , 17:37 — REGNUM Заботой о безопасности граждан США можно назвать публикации американской дипломатической миссии о несанкционированных акциях в городах Российской Федерации 23 января. Об этом сообщил посол США в России Джон Салливан в интервью телеканалу «Дождь».

По его словам, обеспечивать безопасность граждан США в РФ он «как посол» «обязан.

Салливан отметил, что всегда есть вероятность того, что из мирного собрания демонстрация может превратиться в немирное, поэтому граждане США не должны туда ходить.

Как передавало ИА REGNUM, 23 января в сообщении посольства США в России на странице в соцсети отмечалось, что американские дипломаты следят за сообщениями о «протестных акциях в 38 городах» страны.

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