Москва, , 17:31 — REGNUM В Госдуме размещение в Telegram личной информации сотрудников правоохранительных органов расценили как прямое нарушение законов РФ и настаивают на их блокировке, передает корреспондент ИА REGNUM 30 января.

«Такие ТГ-каналы должны блокироваться руководством Телеграма. Подвергать опасности членов семей должностных лиц — безнравственно и противозаконно», — заявил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Адальби Шхагошев («Единая Россия»).

Речь идет о телеграм-каналах, публикующих имена, места жительства, контактные данные сотрудников правоохранительных органов.

Он считает публикацию личных данных сотрудников правоохранительных органов гораздо большей опасностью для стабильности и безопасности в стране.

В канале, аудитория которого на момент публикации заметки составляла 8,5 тыс. человек, опубликованы имена силовиков, их фотографии, телефоны, ссылки на страницы в социальных сетях и данные о родственниках, пишет «Коммерсантъ».

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